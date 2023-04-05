عرين الاسود في غزة تطلق صاروخين على اسرائيل

تبنت مجموعة عرين الاسود التابعة لحركة فتح اطلاق صاروخين من قطاع غزة على مستوطنات اسرائيل وذلك "ردا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في المسجد الاقصى"

وقال بلاغ عسكري موقع باسم عرين الاسود في غزة وصل البوابة نسخة منه "تعلن مجموعات عرين الأسود "غزة" عن اطلاق صاروخين من نوع 107 على المجمع الاقليمي اشكول في تمام الساعة 8:00 مساءً وذلك ضمن الرد على جرائم الاحتلال المتواصلة"

وقال البيان انه ذلك ياتي "في ظل الانتهاكات المتواصلة على مقدسينا واستمرار اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين"

وقال البيان مهددا حكومة الاحتلال " لن تنعم بالأمن والسلم ما دام فينا عرقاً ينبض وأن بقعت الزيت ستتسع في حال تواصلت جرائمكم بحق المقدسيين والاقصى"

وهذه اول مرة تعلن فيها مجموعة عرين الاسود التي تأسست في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة تنفيذ عمليات ضد الاحتلال من قطاع غزة

وقالت مصادر اعلامية عبرية ان رئيس الأركان الإسرائيلي يسكن هليفي متواجد هذه الليلة بغلاف غزة، واشارت الى انه ذهب الى هناك في اعقاب اطلاق الصاروخين

واغارت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء على غزة ردا على عملية اطلاق صواريخ نفذتها المقاومة الفلسطينية في اعقاب الهجوم العنيف لقوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين في المسجد الاقصى المبارك والي يستمر ليلة الخميس لليوم الثاني على التوالي