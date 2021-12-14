عزل رئيس الوزاء الاسرائيلي وحاشيته بعد عودتهم من الإمارات

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء، ان الاخير وحاشيته التي رافقته في زيارته الى الإمارات ، دخلوا في عزل صحي بعد اكتشاف اصابة بفيروس كورونا لدى شخص كان على متن الطائرة التي أقلتهم من ابو ظبي.

وقال مكتب بينيت انه جرى اكتشاف تواجد شخص مصاب بفيروس كورونا في الرحلة التي أقلت حاشية رئيس الحكومة إلى البلاد قادمة من الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام أن الشخص الذي كان حاضرا الإثنين، على متن رحلة بينيت من الإمارات، تم صباح الثلاثاء، تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وعقب ذلك، اتصل مكتب رئيس الحكومة بوزارة الصحة للحصول على تعليمات مفصلة.

ووفقا لإجراءات وزارة الصحة ووفقا للخطة، فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الحكومة، بمن فيهم بينيت، موجودون حاليا في الحجر الصحي وسيجرون فحوصات لاكتشاف كورونا غدا الأربعاء.

وكان نفتالي بينت قام الاحد، بزيارة إلى أبوظبي هي الاولى من نوعها لرئيس وزراء اسرائيلي.

ومع الارتفاع المتدرج بالإصابات بالفيروس وتعزيز الشبهات بانتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، كثفت السلطات الصحية في اسرائيل من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 109255 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.74% منها موجبة.

ويرقد في مستشفيات البلاد 126 مصابا بالفيروس بينهم 90 في حالة خطيرة، و48 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 4250 إصابة جديدة بكورونا، منها 30 إصابة خطيرة، بينما سجلت 12 حالة وفاة.