عسكريين يغتصبان سيدة في الكويت

تعرضت مواطنة كويتية للاغتصاب على يد عسكريين كويتيين، أحدهما وزارة الدفاع والآخر في وزارة الداخلية.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على العسكريين، بتهمة الاغتصاب.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصدر أمني: "المواطنة كانت مطلوبة ماليا وتم ضبطها، ثم أحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري في الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأشار المصدر إلى أن عسكريا تابعا للدفاع كان متواجدا لحظة تسلم المواطنة وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع وتمكن من الإمساك بها وأصعدها إلى سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها "وهتك عرضها، قبل أن يتركها"