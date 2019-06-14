عشرات اصابات برصاص الاحتلال في غزة

افادت مصادر فلسطينية ان 40 شخصا على الاقل بينهم عدد من افراد الطواقم الطبية، اصيبوا بجروح، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية على إمتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

ووفق وكالة الانباء الفلسطينية فأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل شرق القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين، ما أدى الى إصابة 37 مواطنا بجروح بينهم مسعفة بعيار "مطاطي" شرق رفح، ومسعف بقنبلة غاز شرق جباليا والعشرات بالاختناق.

واشاروا الى ان قوات الاحتلال تتعمد استهداف المسعفين وسيارات الاسعاف بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة عدد من المسعفين بجروح وبالاختناق.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين المشاركين في مسيرات أسبوعية سلمية تنطلق على مقربة من الشريط الحدودي شرق القطاع، للإسبوع الحادي والستين على التوالي.