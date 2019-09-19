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عشرات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:29
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، الخميس، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال، داهمت حلحول، لتأمين حماية عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس وسط البلدة لإقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق”.

وأضافت أن “عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا أيضا مركز مدينة الخليل التجاري في منطقة باب الزاوية، وأقاموا طقوسا تلمودية في شارع بئر السبع”.

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