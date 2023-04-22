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عشرات السعوديين ورعايا دول اخرى يصلون جدة بعد اجلائهم من السودان

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 08:30
المملكة ستوفر للرعايا الاجانب سبل العودة الى بلدانهم الاصلية
المملكة ستوفر للرعايا الاجانب سبل العودة الى بلدانهم الاصلية

وصل الى مطار جدة السعودي  91 مواطناً سعودياً ونحو 66 شخصاً من رعايا 12 دولة تم نقلهم بحراً من بورتسودان في اولى عمليات الاجلاء التي نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية

وافادت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ان من بين الواصلين دبلوماسيين ومسؤولين دوليبن، مضيفة أن الرعايا الأجانب يمثلون 12 جنسية، هي «الكويت، وقطر، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو»

واشارت الى ان المملكة ستوفر للرعايا الاجانب سبل العودة الى بلدانهم الاصلية

 

 

 

وقال المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي إن «رحلة النقل كانت طويلة بدءاً من الخرطوم مروراً بعدد من المناطق في السودان حتى الوصول إلى بورسودان»

وفي وقت سابق اعلن التلفزيون السعودي  إجلاء 158 شخصاً على متن أربع سفن قادمة إلى ميناء جدة من السودان. وقال علي جعفر، سفير الرياض لدى الخرطوم  أن 32 سيارة خرجت من الخرطوم ومرت على عدد من الولايات السودانية لتصل بسلام إلى بورتسودان لتنطلق بعدها على سفن عدة توجهت إلى مدينة جدة.

وبدات عدة دول وبعثات دبلوماسية من الولايات المتحدة والاردن والصين وفرنسا وبريطانيا الترتيب لاجلاء رعاياها من السودان بعد اشتداد المعارك التي دخلت اسبوعها الثاني يوم السبت

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