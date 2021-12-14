عشرات القتلى بانفجار صهريج وقود في هايتي

قتل أكثر من 40 شخصا وإصيب العشرات الثلاثاء، عندما انفجر صهريج محمل بالوقود واشتعلت فيه النيران في شمال هايتي.

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري إن الانفجار وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في مدينة كاب هايتيان، مضيفا أنه أصيب بالدمار.

وقال شهود ان بعض الاشخاص كانوا يستخدمون الدلاء لجمع البنزين من الشاحنة ومن الشارع غير عابئين النيران للعودة إلى منازلهم، إذ وقع الانفجار في الوقت الذي تكافح فيه هايتي نقصا حادا في الوقود وارتفاعا في أسعار الغاز.

وأضاف: "إنه لأمر فظيع ما يجب أن تمر به بلادنا".

كما أعرب رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف عن حزنه على الضحايا، وغرد قائلا: "أشارك كل الناس الألم والحزن".