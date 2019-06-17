عشرات القتلى بهجمات انتحارية في نيجيريا

أفاد مسؤولون نيجيريون بسقوط عشرات القتلى من جراء هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين ليلة السبت الماضي في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين عن مسؤولين في مؤسسات الإغاثة الحكومية إعلانهم أن 30 شخصا على الأقل قتلوا جراء الهجوم في قرية كوندوغا الواقعة على بعد 25 كيلومترا عن مركز الولاية مدينة مايدوغوري، وأكد رئيس القرية، بولاما كالي، أيضا وقوع الاعتداء

وتعد ولاية بورنو من أكثر مناطق نيجيريا توترا لكونها المعقل الرئيسي لجماعة "بوكو حرام" المتطرفة، بالإضافة إلى تفعيل تنظيم "داعش" الإرهابي أنشطته في القارة السمراء بعد تكبده هزيمة عسكرية في سوريا والعراق.