عشرات القتلى في فيضانات اجتاحت اوربا

قتل اكثر من 44 شخصا وفقد العشرات بسبب الامطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات هائلة اجتاحت غرب اوربا فيما تم إخلاء مئات المنازل من ساكنيها في غربي المانيا وهولندا وبلجيكا.

فيضانات في المانيا

وحسب موقع دوتشيه فيليه الالماني وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي فقد قتل 18 واعلن عن فقدان اخرين في منطقة آرفايلر، بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل، كما لقي ثمانية حتفهم في منطقة أويسكيرشن جنوبي مدينة بون. والاربعاء غرق رجل إطفاء، خلال أعمال إنقاذ في بلدة ألتينا بغرب ألمانيا، وانهار آخر أثناء عمليات الإنقاذ

ودفعت هذه الاجواء الجيش الالماني للتدخل لانقاذ المواطنين مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات بعض الافراد عن اسطح منازلهم

وأعربت المستشارة أنغيلا ميركل المتواجدة في الولايات المتحدة الاميركية عن صدمتها إزاء الكارثة، مبدية تعاطفها مع ذوي الضحايا والمفقودين.

احوال جوية قاسية في وهولندا

وفي بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار، كما ألحقت فيضانات الأنهار أضراراً بالكثير من المنازل في إقليم ليمبورخ في جنوب هولندا ، وجرى إخلاء عدة دور للرعاية.

وأرسلت الحكومة الهولندية نحو 70 جنديا لمقاطعة ليمبورغ، للمساعدة بمهام من بينها نقل من تم إجلاؤهم، وملء أكياس الرمل، مع فيضان الأنهار عن ضفافها.

فيضانات في اوربا بسبب الامطار الغزيرة المستمرة لاسبوع كامل ولازالت ومخاوف من استمرارها. حيث امتلئت الحدائق والاقبية بالمياة واعلنت منطقة حمراء واصدروا تعليمات باطفاء الكهرباء والصعود لاماكن مرتفعة بالبيوت واخذ احياطاتهم من الاغطية والطعام والشراب الصور من بلجيكا pic.twitter.com/kaGMZTo7j4 — nada bery (@BeryNada) July 14, 2021

كما وصلت الفيضانات الى شمال شرقي فرنسا مما أدى إلى سقوط أشجار وإغلاق عشرات الطرق فيما قام رجال الإطفاء بإجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بالقرب من حدود لوكسمبورغ والحدود الألمانية وفي منطقة مارن.