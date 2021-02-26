عشرات القتلى في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين بمأرب

المعارك ”هي الأعنف“ منذ بدء هجوم الحوثيين على محافظة مأرب هذا الشهر.

قتل 60 مقاتلا على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين الجمعة في معارك اندلعت في محافظة مأرب في شمال اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية.

وافاد مصدر حكومي يمني وكالة فرانس برس عن "مقتل 27 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 34 من الحوثيين خلال اشتباكات في عدة جبهات في محافظة مأرب" الجمعة، موضحا أن المعارك "هي الأعنف" منذ بدء هجوم المتمردين على المحافظة هذا الشهر.

وأكد المسؤول أن المتمردين "تسللوا إلى تلال غرب سد مأرب، وشهدت المنطقة أعنف المعارك".

وقال مصدر عسكري آخر إن القوات الموالية للحكومة "تمكنت من صد هجمات للحوثيين جنوب غرب مدينة مأرب" بينما أشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة أبلح جنوب مأرب "استمرت لأكثر من ثمانية ساعات، وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين" موضحا عدم وجود حصيلة محددة.

ومنذ عام ونيّف يحاول المتمرّدون الحوثيون المدعمون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعد آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن.

بعد فترة تهدئة، استانف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

