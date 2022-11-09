عشرات القتلى من "الشباب" بعمليتين للقوات الصومالية

قتل الجيش الصومالي العشرات من عناصر حركة الشباب المتطرفة خلال عمليتين عسكريتين وسط وجنوب البلاد، بحسب ما اعلنته السلطات الاربعاء.

وقال بيان لوزارة الاعلام الصومالية ان العمليتين نفذتهما"وحدات خاصة بالجيش بالتعاون مع الحلفاء الدوليين والسكان المحليين" في بلدة عيل جروف، بإقليم غلغدود في ولاية غلمدغ المحلية (وسط)، وبلدة بصرة بإقليم شبيلى السفلى (جنوب).

واوضح ان العملية في بلدة عبل حروف اسفرت عن "مقتل 50 من عناصر حركة الشباب" مضيفا انه جرى تدمير معقل للحركة في البلدة.

واستهدفت العملية الثانية في بلدة بصرة تجمعا لعناصر الشباب في إحدى المزارع، و"أسفرت عن مقتل 47 من مقاتلي الشباب كانوا في استعداد لشن هجمات ضد مواقع حكومية” وفقا للبيان.

واطلقت القوات الصومالية بالتعاون مع مليشيات محلية مؤخرا عمليات عسكرية مكثفة ضد حركة “الشباب” قتلت خلالها عشرات من عناصر الحركة واستعادت مناطق واسعة كانت تسيطر عليها.

وتبنت حركة “الشباب” المتمردة التي تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة” عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الالاف، وذلك في خضم معركتها للإطاحة بالحكومة المركزية.