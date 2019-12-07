عشرات القتلى والجرحى المدنيين في هجوم لميليشيا مسلحة غرب دارفور

أدى هجوم مفاجئ لمليشيات مسلحة على مدينة كرينك والمناطق المجاورة لها بولاية غرب دارفور، لوقوع عشرات القتلى والجرحى، بينهم رجل دين ونساء وأطفال تم إطلاق النار عليهم بصورة عشوائية

وحاصرت مليشيات مسلحة وصلت على متن سيارات دفع رباعي وآخرون على متن دراجات نارية، مدينة كرينك منذ مساء الخميس حتى بعد ظهر يوم الجمعة بتهمة تعرض مواطني هذه المدينة لمواشيهم التي كانت ترعي في مزارع المواطنين.

ونقلت مصادر صحيفة "صوت الهامش" أن أحداث المنطقة بدأت عندما اعترض مواطن على عبث مواش بمزارع مواطني المنطقة، مشيرة إلى أن المجموعة المسلحة أطلقت عليه النار عليه مسببة له إصابات بالغة نقل على إثرها لمستشفى الجنينة في وضع صحي حرج.

وأكدت المصادر أن المجموعة المسلحة، عادت مرة أخرى إلى المنطقة، وتبادلت إطلاق النار مع الشرطة سقط على إثرها شيخ الدين آدم سبيل، فيما أصيب العشرات من المواطنين، ولا تزال المجموعات المسلحة تتواجد حوالي المنطقة، وفشلت الشرطة في التعامل معها.

وتواصل المليشيات المسلحة ترويع سكان إقليم دارفور، رغم سقوط نظام الرئيس عمر البشير المتهم برعايتها، حيث تورطت تلك القوة المدججة بالسلاح بارتكاب اعتداءات شملت القتل والنهب والخطف والاغتصاب.