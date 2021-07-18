عشرات القتلى والجرحى من "طالبان" خلال معارك في أفغانستان

قتل العشرات من مسلحي حركة طالبان، أمس السبت، في غارات جوية ومعارك متعددة في أفغانستان، بحسب تصريحات لوزارة الدفاع الأفغانية.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن "18 مسلحا قتلوا وأصيب 24 آخرون، في مقاطعة كابيسا الشرقية، بعد أن شنت القوات الجوية الأفغانية غارات جوية دعما لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في ضواحي تاغب ونجراب المجاورة"، لافتة إلى أنه "من بين القتلى ثلاثة من قادة طالبان".

وأعلنت أن "20 من مقاتلي طالبان قتلوا، وأصيب ثمانية آخرون، خلال عملية تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية على مشارف لشكركاه عاصمة مقاطعة هلمند الجنوبية"، مؤكدة "مقتل 15 من مسلحي طالبان وإصابة ستة آخرين في مقاطعة بلخ الشمالية، جراء غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة كالدار".

وأفاد بيان الوزارة بأنه "جرى تدمير إحدى السيارات التابعة للمسلحين وعدد كبير من الأسلحة والذخيرة خلال الهجمات الأخيرة"