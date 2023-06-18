عشرات القتلى والمفقودين في إعصار البرازيل (فيديوهات)

أعلنت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوب البرازيل أن إعصارًا عنيفًا أسفر عن مصرع 11 شخصًا، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين.

ووفقًا للتقارير الرسمية، ضرب الإعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات في العديد من المناطق المتضررة.

يذكر أنه تم تنفيذ 2400 عملية إنقاذ حتى الآن، بينما يواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، بمشاركة طائرات هليكوبتر

Em Rolante no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul (RS)



O Rio dos Sinos subiu tanto que está invadindo residências e arrastando móveis pela correnteza abaixo. pic.twitter.com/jmmvuR3BTZ — MBL - Rio Grande do Sul (@mblivrers) June 16, 2023

واضطر العديد من السكان إلى اللجوء إلى المنشآت الرياضية كملاذ آمن.

وتحذر السلطات من احتمالية حدوث انهيارات أرضية في مناطق مختلفة.

Rio Grande do Sul, Brasil



Un ciclón tropical en el Atlántico Sur está dejando fuertes lluvias en la costa norte de Rio Grande do Sul. Imágenes del Morro do Chapéu, en Três Forquilhas.



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وتُعد الفيضانات والكوارث الطبيعية الناجمة عنها ظاهرة شائعة في البرازيل وتسبب تدميرًا واسع النطاق وخسائر في الأرواح.

Meu Rio Grande do Sul 😞😢 pic.twitter.com/7WV2Bmnbn3 — Maria P (@damadanoite14) June 16, 2023



