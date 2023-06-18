عشرات القتلى والمفقودين في إعصار البرازيل (فيديوهات)

أعلنت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول جنوب البرازيل أن إعصارًا عنيفًا أسفر عن مصرع 11 شخصًا، فيما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين.
ووفقًا للتقارير الرسمية، ضرب الإعصار المنطقة خلال اليومين الماضيين، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات في العديد من المناطق المتضررة.
يذكر أنه تم تنفيذ 2400 عملية إنقاذ حتى الآن، بينما يواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، بمشاركة طائرات هليكوبتر
واضطر العديد من السكان إلى اللجوء إلى المنشآت الرياضية كملاذ آمن.
وتحذر السلطات من احتمالية حدوث انهيارات أرضية في مناطق مختلفة.
وتُعد الفيضانات والكوارث الطبيعية الناجمة عنها ظاهرة شائعة في البرازيل وتسبب تدميرًا واسع النطاق وخسائر في الأرواح.