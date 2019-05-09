عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى “استقلال إسرائيل”.

وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في أوقاف المسجد الاقصى، فراس الدبس، إن حوالي 90 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وقاموا بجولات في ساحاته.

وأوضح الدبس أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى، على مدار الأسبوع باستنثاء يومي الجمعة والسبت.

ودعت “منظمات الهيكل المزعوم” أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى “استقلال إسرائيل”.

في الوقت ذاته، أعلنت شرطة الاحتلال اليوم الخميس، عن نشر أعداد كبيرة من عناصرها في مدينة القدس بدءاً من صباح اليوم استعداداً للجمعة الأولى من شهر رمضان.

وبحسب بيان الشرطة، فإنه سيتم نشر القوات في المناطق الشرقية من القدس، وكذلك في أزقة البلدة القديمة.