عفو حوثي عن مؤثرَي يوتيوب ومخرج مُدانين بـ"اذاعة اخبار كاذبة"

قالت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن الثلاثاء، ان قرارا بالعفو صدر عن مؤثري يوتيوب مصطفى المومري وأحمد حجر والمخرج حمود المصباحي، المحكومين بالسجن بتهم ابرزها "اذاعة اخبار كاذبة".

واوضحت الوكالة ان مهدي المشاط، رئيس اعلى هيئة تنفيذية لسلطات الحوثيين، والمسماة "المجلس السياسي الأعلى"، اصدر قرارا بالعفو عن الثلاثة.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية في صنعاء، حكمت الشهر الماضي بالسجن لمددة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على المومري الذي يتابعه أكثر من مليونَي حساب على يوتيوب، وحجر (240 ألف متابع).

كما حكمت على المؤثر على المنصة احمد علاو على خلفية تهمة "الاخبار الكاذبة". فضلا عن اتخاذها قرارا بحذف قنوات وحسابات الثلاثة على وسائل التواصل، والذين تراوح أعمارهم بين 29 و44 عاما.

لكن علاو، المعلق الرياضي الذي يتابع قناته أكثر من 800 ألف شخص، تم استثناؤه من قرار العفو، علما انه حكم عليه بالعقوبة الاقسى، وهي السجن ثلاث سنوات.

بدوره، كان المخرج المصباحي تلقى حكما بالسجن 6 اشهر بعد ادانته بمساعدة احد هؤلاء و"تنسيق محتويات الفيديوهات" التي كان يبثها.

وكان جرى اعتقال المؤثرين الثلاثة اواخر العام الماضي على خلفية نشرهم فيديوهات تسلط الضوء على الاوضاع المعيشية المتدهورة وكذلك الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووجه الادعاء الى هؤلاء المؤثرين اضافة الى اذاعة الاخبار الكاذبة، تهمة التحريض على الفوضى والتظاهر واالسيطرة على مقرات وزارات.

ويشهد اليمن منذ العام 2014، نزاعا داميا تسبب في مقتل مئات الالاف وتشريد الملايين، فضلا عن تسببه في اسوأ ازمة انسانية على مستوى العالم.