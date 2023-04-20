عقاب أميركي يطال الجيش السوداني و"الدعم السريع"

البوابه - تبحث الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على القوات العسكرية المتصارعة في السودان، بحسب مجلة فورين بوليسي نقلا عن مسؤولين أميركيين.

وتهدف العقوبات المحتملة إلى استهداف قيادات في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي أوقعت الخرطوم في حالة من الاقتتال الداخلي، وسط خشية مسؤولون أميركيون أن تكون حزم العقوبات الجديدة تلك ضعيفة ومتأخرة، وفقا للصحيفة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى عدم الإعلان المسبق عن العقوبات المحتملة، لافتا إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة، مؤكدا أيضا السعي للعمل مع الشركاء لضمان رد منسق ومناسب .

أوشارت المجلة إلى أن واشنطن تتعرض لانتقادات نشطاء سودانيين ومنظمات حقوق الإنسان لعدم فرضها العقوبات على القيادة العسكرية السودانية عقب سقوط ضحايا بين المتظاهرين في العام 2019 وحل الحكومة المدنية في العام 2021.

