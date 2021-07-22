عقوبات أمريكية على وزير دفاع كوبا.. وبايدن يتوعد بالمزيد

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيس مييرا، ووحدة في وزارة الداخلية للبلاد، على قائمة العقوبات، بزعم قمع المظاهرات في كوبا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أنها أدرجت كلا من مييرا والكتيبة الخاصة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في إطار "قانون ماغنيتسكي" على خلفية تورطهما في "قمع المظاهرات" التي شهدتها كوبا مؤخرا.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المصرفية للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات في الولايات المتحدة وفرض حظر على الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

بايدن: "ليست إلا البداية"

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على كوبا على خلفية "قمع" التظاهرات الأخيرة، "ليست إلا البداية".

وقال في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي"، مندداً "بشكل واضح بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية" التي تستهدف "أولئك الذين يجرؤون على الكلام".

مظاهرات في 10 بلديات

وشهدت كوبا يوم 11 يوليو أول مظاهرات طالت 10 بلديات وقالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.

واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة "كوفيد-19"، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد، مطالبين بإجراء "انتخابات حرة".