عقوبات أميركية ضد زعيم العصائب قيس الخزعلي لدوره بقتل المتظاهرين

قالت الولايات المتحدة أنها ستفرض المزيد من العقوبات في المستقبل.

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن الولايات المتحدة تجهز عقوبات جديدة فيما يتصل بقتل محتجين مناهضين للحكومة في العراق.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية للصحفيين "لم ننته بعد. هذه عملية متواصلة". وأضاف لاحقا أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات في المستقبل.

وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق الجمعة عقوبات على ثلاثة من زعماء فصائل عراقية شبه عسكرية تدعمها إيران بسبب دورهم المزعوم في قتل محتجين. وتنفي الفصائل أي علاقة لها بقتل المحتجين.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي زعيم جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء الجماعة أيضا.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها أيضا جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق.