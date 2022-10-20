عقوبات أوروبية ضد إيران بسبب مسيراتها في أوكرانيا

أعلنت التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الخميس، ان دول الاتحاد اتفقت على فرض عقوبات ضد كيان وثلاثة أشخاص متهمين بمد الجيش الروسي بطائرات مسيرة إيرانية لاستخدامها في قصف أوكرانيا.

وقالت الرئاسة التشيكية في تغريدة عبر تويتر ان سفراء الاتحاد وافقوا على إجراءات ضد الكيانات التي تزود روسيا بالطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا، وذلك بعد ثلاثة أيام من المحادثات.

ويتوقع ان تصبح العقوبات نافذة اعتبارا من اليوم بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وكانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق أنها "لن تتردد في فرض عقوبات.. على كل الضالعين" في عمليات نقل المسيرات من إيران إلى روسيا، مؤكدة ان لديها "الكثير من الأدلة" على استخدام هذه المسيرات في أوكرانيا.

"تضليل" و"ادعاء لا أساس له"

وفيما وصفت موسكو الاتهامات الموجهة الى إيران بخصوص تزويدها الطائرات المسيرة بأنها "تضليل جديد"، فقد نفت طهران صحة المزاعم بشأن قيامها بإرسال أسلحة، ولا سيما المسيرات، من أجل استخدامها في الحرب الأوكرانية،

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر "تويتر"، إنه اكد لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي أن "الادعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له".

واضاف عبد اللهيان انه ابلغ بوريل ان ايران لديها "تعاون دفاعي مع روسيا، لكن بالتأكيد إرسال أسلحة وطائرات بدون طيار ضد أوكرانيا ليست ضمن سياساتنا".

وفي السياق، فقد كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن ان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الجمعة بطلب من فرنسا والمكسيك، يبحث من خلالها ما وصفه بالضربات العشوائية التي تستهدف المدنيين في أوكرانيا.