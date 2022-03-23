عقوبات اميركية جديدة على روسيا

ستفرض الادارة الاميركية عقوبات جديدة على روسيا تشمل شخصيات سياسية ومتمولين روسا، اليوم الخميس، وذلك على وقع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

بايدن سيعلن عن العقوبات اليوم

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي يرافق الرئيس جو بايدن إلى أوروبا، امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض مجموعة من العقوبات، حيث يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا الخميس، أثناء وجوده في بروكسل لعقد اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء أوروبيين، وفقا لما ذكره أحد كبار مساعدي بايدن للأمن القومي، الثلاثاء.

وكشف سوليفان إن دول مجموعة السبع ستطلق "مبادرة" لضمان عدم التفاف موسكو على العقوبات التي سبق أن فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

عقوبات تطال مجلس الدوما الروسي

كما أفادت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تحضر عقوبات ضد أغلبية أعضاء مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، مشيرة إلى أن جو بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو في المجلس.

جولة بايدن لرص الصف ضد روسيا

الى ذلك قال الدكتور ديفيد بولوك، الباحث في معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، إن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبية ستركز على توحيد الصف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد الخبير الأمريكي، في تصريحات لبرنامج “وراء الحدث” عبر شاشة الغد الاماراتية أن الغرب سيشدد العقوبات على روسيا بسبب غزوها دولة أوكرانيا. وتابع بالقول: “قد يتم السماح بتدفق مزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا”.

وتزامن هذا مع ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال من أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل شخصيات عديدة في البرلمان الروسي.

ودخل الهجوم الروسي لأوكرانيا أو العملية العسكرية في أوكرانيا يومها الـ “28” في محاولة لثني أوكرانيا عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي”الناتو” لوقف الخطر الكبير الذي تراه روسيا من تمدد قوات قرب حدودها مع أوكرانيا.

حجم العقوبات على روسيا

وبلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

وخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

ولا تزال العديد من الدول تعلن بشكل يومي عقوبات جديدة على الروس، ما دفع الكرملين الأسبوع الماضي إلى الإقرار بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده سترد وستتوصل إلى سبل لمعالجة تداعيات تلك "الحملة الغربية"، بحسب ما تصفها موسكو.