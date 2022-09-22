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عقوبات اميركية على شرطة الاخلاق الايرانية

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:44
عقوبات اميركية على شرطة الاخلاق الايرانية
عقوبات اميركية على شرطة الاخلاق الايرانية

فرضت الادارة الاميركية عقوبات على ما يعرف بـ شرطة الاخلاق الايرانية بالتزامن مع عمليات القمع التي تمارسها الى جانب الباسيج ضد المحتجين الايرانيين على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني تحت التعذيب في احد مراكز الامن الايرانية.

واعتقلت شرطة الاخلاق الايرانية الفتاة الكردية بسبب عدم ارتداءها الحجاب بالشكل المتعارف عليه في ايران واقتادتها الى مركز التحقيق قبل ان يتم نقلها الى المشفى حيث اعلن عن وفاتها وهو ما فجر ثورة مستمرة منذ عدة ايام سقط خلالها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح

 

 

وتشير التفاصيل الى ان اكثر من 30 قتيلا سقطو في الاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في إيران قبل ستة أيام، فيما قالت مصادر ايران الرسمية ان عدد القتلى 17 بينهم اثنين من عناصر الامن 

 

 

وامتدت الاحتجاجات الى طهران وتبريز ومشهد وهمدان، إضافة إلى المدن الكردية، وأظهرت أشرطة فيديو هتافات بين المتظاهرين في طهران "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة

 

 


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