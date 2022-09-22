عقوبات اميركية على شرطة الاخلاق الايرانية

فرضت الادارة الاميركية عقوبات على ما يعرف بـ شرطة الاخلاق الايرانية بالتزامن مع عمليات القمع التي تمارسها الى جانب الباسيج ضد المحتجين الايرانيين على خلفية مقتل الفتاة مهسا أميني تحت التعذيب في احد مراكز الامن الايرانية.

واعتقلت شرطة الاخلاق الايرانية الفتاة الكردية بسبب عدم ارتداءها الحجاب بالشكل المتعارف عليه في ايران واقتادتها الى مركز التحقيق قبل ان يتم نقلها الى المشفى حيث اعلن عن وفاتها وهو ما فجر ثورة مستمرة منذ عدة ايام سقط خلالها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح

The last time the Islamic Republic cut off the Internet in Iran, they brutally massacred 1500 people!



Now the Islamic Republic has again imposed severe Internet restrictions while protestors are violently suppressed!#IranProtests2022#Mahsa_Amini pic.twitter.com/t6k0Pe31Pz — Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) September 21, 2022

وتشير التفاصيل الى ان اكثر من 30 قتيلا سقطو في الاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في إيران قبل ستة أيام، فيما قالت مصادر ايران الرسمية ان عدد القتلى 17 بينهم اثنين من عناصر الامن

Iran is also kicking off. Iranian teenagers seen to be more effective at protesting than Russian men. https://t.co/HgD7ZpPix3 — Albir 24 🇪🇺🇪🇸🇺🇦 (@albir2024) September 22, 2022

وامتدت الاحتجاجات الى طهران وتبريز ومشهد وهمدان، إضافة إلى المدن الكردية، وأظهرت أشرطة فيديو هتافات بين المتظاهرين في طهران "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة