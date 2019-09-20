عقوبات ترامب تصل البنك الوطني الايراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

كما رد ترمب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران وقال: "الولايات المتحدة دائما مستعدة".

كذلك أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

وأوضح الوزير الأميركي أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

بدوره، أفاد مراسل "العربية" بأن واشنطن تعمل حاليا على عزل إيران ماليا بشكل كلي.

يذكر أن ‏البنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترمب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني.