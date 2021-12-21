عقوبات صينية على مسؤولين اميركيين

فرضت الحكومة الصينية، الثلاثاء، عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

عقوبات على 4 مسؤولين

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".

وأوضح ليجيان للصحفيين أن "هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو".

وأضاف "كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، تم إنشاؤها عام 1998، وهي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقدا صريحا للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الإيغور المسلمة.

عقوبات على شركات صينية

وفرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسيا، ما أثار غضبا في بكين وإجراءات بالمثل.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.

وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير. ووصفت واشنطن ذلك بأنه إبادة.