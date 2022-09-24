عقوبات على الفارين من الجيش والمتخلفين عن القتال واللصوص في روسيا

يعاقب بـ 10 سنوات سجنا كل مواطن روسي يتخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اي جندي يفر من المعركة، هذا ما قرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرسوم صادر عنه اليوم السبت بالتزامن مع اعلان التعبئة الجزئية للقوات المسلحة

كما يعاقب وفق المرسوم من يقومون بالنهب في زمن الحرب إلى الحبس لمدة 15 عاما، ومنح الرئيس الروسي الجنسية الروسية لمن يرغب للمتطوعين الاجانب على الا تقل مشاركتهم عن عام

وقال المرسوم انه يتحمل من تم استدعاؤهم للتدريب العسكري من الاحتياط، مسؤولية جنائية على قدم المساواة مع الجنود المتعاقدين لعدم الحضور أو مغادرة مكان الخدمة بدون إذن

وكان مجلسا الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) الروسيين قد صدقا مشروع التعديلات الجديدة على القانون الجنائي الروسي فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، في وقت سابق من هذا اللأسبوع وتمت إحالته إلى الرئاسة.

وتتزامن الاوامر الروسية الجديدة مع التعبئة الجزئية التي اقرتها ادارة موسكو في سبيل تعزيز قواتها المقاتلة منذ فبراير الماضي في اوكرانيا، حيث تؤكد بان المعركة مع اوكرانيا انتهت منذ مدة طويلة وانتقل القتال الروسي الى مواجهة الناتو بكامل قوته ودوله