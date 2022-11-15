علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

اعلنت أسرة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح الثلاثاء، انه أوقف إضرابا عن الطعام كان بدأه قبل نحو تسعة أيام للضغط على السلطات من اجل اطلاق سراحه.

ونشرت اخته سناء سيف رسالة عبر تويتر يؤكد فيها الاخير انه أوقف إضرابه عن الطعام.

وفقا للتغريدة، فقد كتب عبدالفتاح في الرساة لائلا “لقد أوقفت إضرابي. سأشرح كل شيء يوم الخميس”.

وكان السجين السياسي الابرز في مصر اعلن الاحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر توقفه عن شرب الماء بالتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ الساحلية.

والخميس، ابلغت ادارة السجن والدته إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية"، بحسب ما كتبت شقيقته منى سيف على تويتر.

ولاحقا السبت، قال محاميه خالد علي أنه تلقى منه خطابا يؤكد خلاله أنه بصحة جدية، ويخضع لإشراف طبي.

ويبلغ علاء في والدته في الخطاب بانه قد شرب الماء، داعيا اياها الى الاطمئنان، قائلا ان "العلامات الحيوية النهاردة كويسة".

والسبت ايضا، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" ان الناشط علاء عبد الفتاح، ينتظر "عفواً رئاسياً" بعد أن تقدمت أسرته بالتماس للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت عن عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي تاكيده تلقي اللجنة الطلب، وإن شروط العفو تنطبق على علاء.

وقد اعربت خالة علاء، الكاتبة الروائية أهداف سويف في وقت سابق عن خشيتها من أن يصار الى تغذيته قسريا من دون وجود رقابة طبية ما قد ينجم عنه مشاكل صحية، مطالبة بنقله الى المتستشفى ليكون تحت رعاية أطباء مدنيين.

هاتي تورتة عايز احتفل مع زمايلي يوم الخميس 🗣️

ننشر نص الخطاب.. علاء عبد الفتاح يعلن إنهاء إضرابه عن الطعام pic.twitter.com/cwRtk5QddA — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) November 15, 2022

ويمضي عبدالفتاح الذي حصل على الجنسية البريطانية مؤخرا، عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة نشر اخبار كاذبة. وقد امتنع عن الطعام والشراب الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ الساحلية..