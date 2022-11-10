منع محامي علاء عبدالفتاح من مقابلته رغم حصوله على تصريح

منعت سلطات سجن وادي النطرون شمال القاهرة، محامي الناشط علاء عبدالفتاح من مقابلة موكله الخميس، رغم حصوله على تصريح قضائي يخوله ذلك، بحسب ما اعلن المحامي عبر فيسبوك.

وكتب المحامي خالد علي قائلا في منشور ان سلطات السجن "أخطرتني بأنه لا يمكن لي زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر واليوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر ولابد من تنفيذ التصريح في نفس اليوم".

ورفض خالد علي هذا التبرير، مؤكدا ان التصاريح التي تصدر من النيابة العامة للمحامين من اجل زيارة موكليهم يمكن استخدامها "خلال أسبوع" عادة.

ويمضي عبدالفتاح الذي حصل على الجنسية البريطانية مؤخرا، عقوبة بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة نشر اخبار كاذبة. وقد امتنع عن الطعام والشراب الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ الساحلية..

ومنذ توقفه عن شرب الماء، تذهب والدته ليلى سويف يوميا الى السجن في محاولة للاطمئنان عليه من دون ان تتمكن من ذلك.

اجراءات طبية

والخميس، ابلغت ادارة السجن والدته إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية"، بحسب ما كتبت شقيقته منى سيف على تويتر.

واعتبرت منى انه "ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية".

وفسر مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الفردية، عبارة الاجراءات الطبية التي تحدثت عنها ادارة السجن، بانها تعني إن علاء "يتم تغذيته قسريا".

وقد اعربت خالة علاء، الكاتبة الروائية أهداف سويف في وقت سابق عن خشيتها من أن يصار الى تغذيته قسريا من دون وجود رقابة طبية ما قد ينجم عنه مشاكل صحية، مطالبة بنقله الى المتستشفى ليكون تحت رعاية أطباء مدنيين.

وبعد أن عقدت شقيقته سناء سيف مؤتمرا صحافيا لحشد الضغط الدولي على السلطات للافراج عن علاء، باتت العائلة تحشى على سلامتها.

وطالب زعماء بينهم المستشار الالماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي السلطات المصرية باطلاق سراح علاء، لكن الاخيرة لم تستجب لهذه الطلبات، مؤكدة انها تنتهج سياسة لا تقبل الضغوط.