علاء مبارك لإبراهيم عيسى: تأدب مع النبي

انضم علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك السبت، الى مهاجمي الاعلامي ابراهيم عيسى على خلفية انكاره حادثة المعراج، حيث اتهمه بالطعن في الثوابت، وطالبه بالتزام الادب حين يتحدث عن النبي.

وكان عيسى قال الجمعة، خلال برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس" ان "قصة إنه (النبي) طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة".

واضاف ان "كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي تقول" ان الحادثة وهمية وتنفيها بالكامل، لكنه قال ان المشايخ يخفون ذلك ويصدرون للناس "الكتب والقصص اللي تقول انها حصلت".

وكتب علاء مبارك في تغريدة عبر تويتر مستنكرا استخدام عيسى عبارة "طلع"، معتبرا ان: "(هذا) أسلوب لا يليق".

واضاف: "دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة أما مع رسول الله نلتزم الأدب"، متسائلا "ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟".

وأكد علاء مبارك أن "الاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ، والإسراء والمعراج ثابتة فى القرآن والسنة".

وفي وقت سابق السبت، شن الازهر هجوما ناريا على ابراهيم عيسى واصفا اياه بانه من مروحي "الافكار المتطرفة" التي تثير الفتن، بعد تصريحات عن حادثة معراج النبي محمد.

ومن جانبه، قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) إن لجانه بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج عيسى "تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".

" إنه طلع "! اسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة اما مع رسول الله نلتزم الأدب ..ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ،والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة .. pic.twitter.com/DqKgpn6q63 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 19, 2022

كما طلب المجلس في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".

في سياق متصل، ألقى النائب في مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، اليوم السبت، بيانا عاجلا بشأن "تجاوزات الإعلامي إبراهيم عيسى".

وأكد بكري أن "ما يبثه هذا الإعلامي من خلال إحدى القنوات الفضائية يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين التي تحمي كيان المجتمع والأديان، وتحول دون إثارة الفتنة وتهديد السلم المجتمعي"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.