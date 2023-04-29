علاء مبارك يعلق على فيديو لتوفيق عكاشة حول تقسيم السودان

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على فيديو للإعلامي المصري توفيق عكاشة، يتحدث فيه عن تقسيم السودان، بعد أن أعاد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وأكد نجل مبارك، توافقه مع كلام عكاشة،وأن ما جاء في الفيديو صحيح، وقال: إن "تقسيم العالم العربي وإضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم".

واعتبر علاء، أن ما يحدث في السودان من تقسيم، هو مخطط قديم تقف خلفه، اسرائيل، وأن أول من وضعه هو بن غورين أول رئيس وزراء لدولة الإحتلال، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تقسيم وإضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في أفريقيا".

كلام سليم لان تقسيم العالم العربى وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط و هدف قديم ، و ما حدث فى السودان من تقسيم و ما يحدث الان يعتبر آحد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى… https://t.co/F3F7DIspbo — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 28, 2023

ويشدد عكاشة في المقطع الذي نشره نجل الرئيس المصري الراحل، على أن الهدف هو انهيار الجيش السوداني، ليسهل تقسيم البلاد إلى ثلاث دول، وتصبح مكانا وممرا يرسل منه الإرهاب، من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا".

وأشار عكاشة إلى ضرورة "أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة"، مؤكدا أنه لا يكذب وأنه قال هذا الكلام "من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013".