علقت سابقا في الدوحة: خلل يجبر طائرة وزيرة غربية للهبوط في ابو ظبي

اضطرت طائرة وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك المتوجهة الى استراليا للعودة الى مطار ابو ظبي بعد ان افرغت حمولتها من الوقود وهبطت في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين

وكانت بيربوك متجه الى أستراليا والمحيط الهادي في بداية رحلة تستغرق أسبوعاً في رحلة تتضمن ايضا إجراء محادثات في نيوزيلندا وفيجي

وبعد توقف الطائرة للتزود بالوقود في أبوظبي، اضطرت الطائرة التي تقل بيربوك والوفد المرافق لها إلى تفريغ الوقود والعودة إلى أبوظبي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية واعلنت الوزيرة عن تعرض طائرتها لأعطال ميكانيكية صباح اليوم (الاثنين).

واكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كان على متن الطائرة، أنه «نظراً لوجود عطل ميكانيكي، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجري حالياً توضيح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر».

ولم يصدر أي تعليق بشأن تأثير التأخير على ارتباطات بيربوك الرسمية في أستراليا. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي علقت وزيرة الخارجية في قطر بسبب ثقب في إطار طائرتها الحكومية في الدوحة.