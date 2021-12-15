علماء يكشفون سبب سرعة العدوى بمتحور "أوميكرون"

كشفت دراسة أجراها علماء في جامعة هونغ كونغ، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا".

وقالت العلماء في بيان للجامعة، أن نتائج الدراسة تفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وأوضح بيان لكلية الطب في الجامعة " أن الدراسة، التي أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، تقدم البيانات الأولى، حول كيفية إصابة المتغير الجديد والمثير للقلق من فيروس "سارس – كوف - 2، المعروف بـ "أوميكرون"، الجهاز التنفسي البشري.

وأظهرت الدراسة، أن إمكانية الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهذا وفقا للعلماء، قد يكون مؤشرًا على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ "أوميكرون".

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.