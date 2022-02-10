على وقع هجمات الحوثيين: وفد اماراتي في طهران

فيما تواصل مليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من ايران هجماتها على مدن اماراتية، يحل وفد استثماري اماراتي في طهران قريبا بهدف توسيع التعامل الاقتصدي بين البلدين ، حيث لا تزال ايران الشريط التجاري الثاني بالنسبة بالدولة الخليجية الثرية.

120 شركة اماراتية في ايران

وغرد رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، أن وفدا استثماريا إماراتيا سيزور طهران قريبا وقال إن "الاجتماع الناجح للنشطاء التجاريين الإيرانيين والإماراتيين بمشاركة أكثر من 120 شركة، خطوة أولية لتفعيل المركز التجاري الإيراني في الإمارات" وأضاف أن "الخطوة الثانية وصول وفد استثماراي إماراتي إلى إيران قريبا".

تنامي العلاقات بين البلدين

وقال بيمان باك، إن مساعد وزير التجارة والصناعة، "شارك في منتدى ضم 160 شركة أجنبية وإيرانية في الإمارات، حيث بحث مسؤولون إماراتيون وشركات خاصة، حضور الوفود التجارية إلى إيران وتوظيف استثمارات مشتركة بمختلف القطاعات الزراعة والإنشاء والإنتاج.

وأضاف أن "التطورات الأخيرة هذه يبدو أنها تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين".

وزير ايراني في الامارات

في السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد الصادرات الإيراني محمد لاهوتي، أن مسؤولين وشركات إماراتية خاصة بحثت توظيف استثمارات مشتركة في إيران.

وأشار لاهوتي إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني إلى الإمارات، حيث زار الوزير معرض إكسبو 2020 والجناح الإيراني فيه، وحضر مراسم افتتاح المركز التجاري التابع لمنظمة التنمية التجارية الإيرانية.

هجمات حوثية على الامارات

وتتزامن تطورالعلاقات الاقتصادية والتجارية الايرانية الاماراتية مع ارتفاع نسبة الهجمات الحوثية المدعومة من ايران على دولة الامارات العربية المتحدة والتي كان اخرها اثناء زيارة الرئيس الاسرائيلي الى ابو ظبي، فيما شنت هجمات اخرى استهدفت منشآت حيوية اقتصادية وتجارية على راسها مطار ابو ظبي اسفرت عن سقوط ضحايا