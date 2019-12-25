عمانيون ينفون وفاة السلطان قابوس ويدعون له بـ طول العمر

عبر نشطاء عمانيون ومواطنون عن قلقهم على صحة السلطان قابوس بن سعيد بعد اشاعة اطلقها اعلامي اسرائيلي تحدثت عن وفاته

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وتصدر هاشتاغ ”#نريد_ان_نطمئن_فقط“ موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

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᷂سبحانڪ ᷂اللهم ᷂وبحمدڪ ᷂أشهد ᷂إن ᷂لااله ᷂الاانت

استغفرڪ ᷂وأتوب ᷂إليڪ ..💐👋



اللهم نسألك ان تحفظ #سلطنه_عمان و أبونا #قابوس بن سعيد وترزقه الصحة والعافية 🙏 pic.twitter.com/uuITaLYLV6 — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 22, 2019

لكن فحوى التغريدات لمقربين من القصر السلطاني تذهب باتجاه نفي الخبر الاسرائيلي حيث ان الدعاء له بطول العمر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

#السلطان_قابوس اللهم احفظه بعينك التي لاتنام واطل في عُمره وامده بالصحه والعافيه 🇰🇼 🇴🇲 pic.twitter.com/2Bq6CEDKQW — M.A.A.S 🇰🇼 ❤️ (@mhmadsultan1) December 25, 2019

ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، فقبل توليه الحكم كانت سلطنة عمان واحدة من أفقر دول العالم، حيث تنتشر الأمية بين السكان البالغين بنسبة 66%، بينما الوضع الصحي كان مزريا للغاية، إذ إن 20% من الأطفال كانوا يموتون قبل بلوغ سن الخامسة، بينما ترتفع معدلات الوفيات المبكرة في صفوف البالغين.

رددنا النشيد السلطاني منذ طفولتنا ولكن اليوم لأول مره استشعر بمعنى ( يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان ) 💔 #قابوس_بخير pic.twitter.com/o3ql4W3KJ3 — فاطمه بنت حمد (@FA6MA_7MD) December 25, 2019

أما الآن فقد تم القضاء على الأمية بشكل كامل تقريبا وقفز متوسط العمر المتوقع إلى 76 عاما، كما قفزت معدلات نوعية الحياة للشعب العماني بشكل مثير للإعجاب مع القفزات المذهلة لاقتصاد البلاد.

اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك يا رب العالمين 🤲♥🇦🇪🇴🇲#السلطان_قابوس pic.twitter.com/6dfWcMu3sn — اروه الدوسري (@Arwa_AliDosary) December 25, 2019

وكتب حساب شبكة عمان: ”مواطنون يطالبون ديوان البلاط السلطاني عبر وسم #نريد_ان_نطمئن_فقط بإصدار بيان يطمئن فيه الشعب العماني عن صحة جلالة السلطان #قابوس”.

وغرد خليفة الوائلي: ”إلى المكتب السلطاني أو الأمن الداخلي أو ديوان البلاط السلطاني أو الجهات ذات الاختصاص كمجلس الوزراء الموقر، نناشدكم بأن تكون هناك منصة إعلامية أو متحدث رسمي باسم السلطنة، تطمئن الشعب عن صحة مولانا السلطان وتدحض كيد الكائدين وحسد الحاسدين دمتم قلبا واحدا لهذا الوطن“.

عندما ترى العماني وغير العماني يدعون ل #السلطان_قابوس ولعمان بالخير والاستقرار فهذا يثبت أنه حصد ثمرة حكمته وحبه لعمان وإخلاصه وحرصه على نشر السلام..

نعاهدك بأننا (ماضون خلفك لا شقاق ولا فتن) pic.twitter.com/EV1rpdWJdF — Adhari Alzaabi (@AdhariAlzaabi) December 25, 2019

وقال أسعد آل علوي: ”الشعب في حالة خوف وتوتر وقلق منذ فترة، ونريد أن نطمئن على جلالة السلطان..ديوان البلاط السلطاني حان الوقت ليصدر بيان يفرح قلوبنا بأن قابوس بخير“.

وكتب الناشط العماني محمد الفراجي: ”حتى انته يالاسرائيلي شكل الشيك وصل عندك ، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأن يشفى جلالة السلطان ، إلى كل متربص وحاقد اننا كعمانين لو نستطيع أن نحمل المرض عنه لحملناه ، بعد كل الاخبار والتأويل وجب على الديوان أو المكتب السلطاني إصدار بيان #نريد_ان_نطمئن_فقط”.

وغرد حساب باسم بنت راشد: ”أبي قابوس هل أنت بخير إنا قلقون عليك جدا ننام على وسادة الحزن وننهض في خوف أبي ليست عادتك أن تعود من سفر ولم تخبرنا عنك هل أنت بخير؟ ننتظر طلة سامية منك أبي لتقول لنا *شعبي العزيز أنا بخير* فطلتك عافية لنا يا نبض عمان.”

باذن الله سيتم توزيعها صدقه عن السلطان داووا مرضاكم بصدقه #قابوس_بخير pic.twitter.com/IEYNKyzQoN — الهاشمي (@ccc1970ccc) December 25, 2019

وكتب ناصر الجهوري: ”على هذا السيل الجارف من الحب والعشق لهذا القاند الفذ نطالب ديوان البلاط والمكتب السلطاني بإصدار بيان مشترك يطمئن الشعب فيه ع صحة جلالته مثل ماترون الشعب تحترق قلوبهم وتغلي للاطمئنان على أبيهم وملهمهم كفاكم صمت، فهذا الشعب يستحق بارقة أمل مفرحه“.