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عمدة "أمستردام" تنفي اعتزامها تطبيق قانون حظر النقاب

عمدة "أمستردام" تنفي اعتزامها تطبيق قانون حظر النقاب
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