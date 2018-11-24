قبل حوالي 5 أشهر، صادق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر ارتداء النقاب بعد سنوات من الجدل

قالت عمدة العاصمة الهولندية أمستردام فيمكه هالسيما، إنها لا تفكر بفرض حظر ارتداء النقاب في المدينة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها هالسيما إلى قناة "AT5" الهولندية عقب مشاركتها في مؤتمر تحت عنوان "الشباب والأمن"، مساء الجمعة.

وأكدت أن حظر النقاب "لا يليق أبدا بمدينتنا، وأعتقد أن إنزال سيدة من الترام لأنها منقبة إجراء لا يمت بصلة لأمستردام"، مضيفة أن "قانون حظر النقاب شديد بالنظر إلى حجم المسألة".

وتابعت قائلة: "في الواقع يتوجب علينا تطبيق القوانين، لكن يمكننا اتخاذ قرار بأنفسنا حول القوانين واللوائح التي سنوليها الأولوية في التطبيق"، موضحة أن هناك قضايا أهم عند النظر إلى العدد المحدود للشرطة وشرطة البلدية، مشيرة أن الكثيرين لن يوافقوها هذا الرأي.

وقبل حوالي 5 أشهر، صادق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر ارتداء النقاب بعد سنوات من الجدل.

ويحظر القانون، الذي أقره مجلس النواب عام 2016، ارتداء النساء النقاب في المؤسسات التعليمية والصحية والدوائر الرسمية ووسائل النقل العامة، مع السماح بارتدائه في الشارع.