عمران خان في السعودية لنزع فتيل الأزمة مع ايران

يصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لنزع فتيل الأزمة بين السعودية وإيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع أن ترتكز محادثاته مع الزعماء السعوديين حول التطورات الإقليمية، لا سيما التصعيد الأخير بمنطقة الخليج.

وأمس الأول الأحد، أجرى خان زيارة إلى إيران في إطار الجهود نفسها للتوسط بين طهران والرياض، حيث التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، بما فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده عقب محادثاته مع روحاني في طهران أن إسلام آباد مستعدة للعب دور في إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وشدد على ضرورة تجنب أي حرب بين السعودية وإيران، لافتًا أن “القضية معقدة إلا أنه يمكن حلها عبر الحوار الذي جئت لأجله”.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.