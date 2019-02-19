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عمران خان: مستعدون للحوار مع الهند وللرد عليها عسكريا

عمران خان: مستعدون للحوار مع الهند وللرد عليها عسكريا
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