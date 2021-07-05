عمران خان ورئيسي يبحثان الوضع الأمني المتدهور بأفغانستان

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي وناقشا الوضع الأمني “المتدهور” في أفغانستان مع بدء الانسحاب الأمريكي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان، إن خان اتصل هاتفيا برئيسي للتعبير عن قلقه من تصاعد العنف في الدولة المجاورة.

كما حذر عمران خان من أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تداعيات “خطيرة” على كل من باكستان وإيران، ما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين نحو المناطق الحدودية بين البلدين.

وأكد خان على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي” للصراع المستمر منذ عقود في الدولة التي مزقتها الحرب، بحسب البيان نفسه.

وعبر الزعيمان عن قلقهما إزاء “الوضع الخطير لحقوق الإنسان” في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وفلسطين.

وشدد الزعيمان على الحاجة إلى حل هذه الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني ريسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وطالبان، في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة. (الأناضول)