عمران خان يتوجه إلى اسلام أباد.. اجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة

البوابة - فرضت الأجهزة الأمنية الباكستانية، اجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة العليا في العاصمة اسلام أباد، لتجنب وقوع صدامات على خلفية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت قناة "GEO" بأن زعيم حزب "تحريك إنصاف"، عمران خان توجه إلى اسلام أباد، بعد مغادرته مقره في لاهور، لحضور جلسة المحكمة في قضية بيع بيع هدايا رؤساء الدول الأجنبية.

وقال عمران خان، اليوم السبت: "إنه سيتوجه إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة بالرغم من علمه بسوء نية الحكومة تجاهه وسعيها لاعتقاله".

وأضاف خان عبر "تويتر": "من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج عني بكفالة في جميع قضاياي، فإن الحكومة تعتزم اعتقالي".

It is also obvious now that the entire siege of Lahore was not about ensuring I appear before the court in a case but was intended to take me away to prison so that I am unable to lead our election campaign. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023

وتتخوف السلطات الباكستانية، من حدوث صدامات واشتباكات في محيط المحكمة، بين انصار خان، وعناصر الأمن.

وافادت المحكمة العليا، بأن تعليق سريان مفعول التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق، أمس الجمعة، جاء لمنح إمكانية مثول عمران خان أمام المحكمة.

وشهدت الصدامات التي وقعت بين أنصار عمران خان، وعناصر الأمن الذين حاولوا اعتقاله، يوم الثلاثاء الماضي إصابة 54 شخصا من رجال الأمن و 8 مدنيين، عقب استئناف محكمة باكستانية، الاثنين الماضي، سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء السابق.

وعلقت المحكمة الخميس إجراء أي عمليات تتعلق باعتقال خان.