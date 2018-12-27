خلفان: عمر البشير قائد عربي يقف بجوار العرب وقت المحن

طالب مغردون سودانيون من ضاحي خلفان بالكف عن التغريد في الشأن السوداني

علّق نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مدن سودانية منذ أيام.

خلفان، في حسابه عبر "تويتر"، قال: "أثبت عمر البشير أنه قائد عربي يقف بجوار العرب وقت المحن".

وتابع: "هذا الرجل علينا في دول الخليج دعمه، ودعم السودانيين الذين يساندونه".

وأثار ضاحي خلفان جدلا واسعا بسبب تغريدته، إذ اتهمه مغردون بـ"النفاق" والمجاهرة بالوقوف ضد رغبة وإرادة الشعب السوداني.

وقال ناشطون إن خلفان الذي يمثل حكومة أبو ظبي، لا يمكنهم حمل الود لشخص عمر البشير، إلا أن المصالح المشتركة بينهما يدفعان بنائب قائد شرطة دبي إلى "النفاق" وإعلان دعم البشير.

وطالب مغردون سودانيون من ضاحي خلفان بالكف عن التغريد في الشأن السوداني، وعدم التدخل في خصوصيات الدول الأخرى.