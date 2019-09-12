عمليات تجريف اسرائيلية واسعة بغور الاردن غداة تعهد نتنياهو بضمه

شرعت جرافات اسرائيلية الخميس، وتحت حراسة من الجيش الاسرائيلي في عمليات تجريف واسعة طالت مئات الدونمات الزراعية في غور الاردن.

ونقلت وكالة انباء معا الفلسطينية عن رئيس مجلس قروي عاطوف في الاغوار عبد الله بشارات قوله "ان جرافات الاحتلال ترافقها جيبات عسكرية اقتحمت منطقة أم كبيش الواقعة غرب عاطوف وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار.

واضاف بشارات ان الحكومة الإسرائيلية بدأت بالفعل بإجراءات ضم الأغوار بعد وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية.

وأكد بشارات ان هذه المنطقة تبلغ مساحتها الاف الدونمات الزراعية ومزروعة بكافة انواع الأشجار وملكيتها تعود لمواطنين فلسطينيين .

وأعلن نتنياهو يوم الثلاثاء نيته ”بسط السيادة الإسرائيلية“ على غور الأردن وشمال البحر الميت إذا فاز في الانتخابات التي تجرى يوم 17 سبتمبر أيلول، مما أثار غضب القادة الفلسطينيين والزعماء العرب الآخرين.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة على كل أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة ويقول قادتهم إن ضم إسرائيل للمنطقة سينتهك القانون الدولي ويلغي فعليا اتفاقات السلام الانتقالية الموقعة عام 1990 والتي شملت التعاون الأمني.

