عملية بني براك.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويستعد لهدم منزل الشهيد "حمارشة"

شنت القوات الاسرائيلية، بمساندة من "الشاباك" وحرس الحدود، حملة عسكرية لاعتقال مشتبه بهم في مساندة أو الضلوع في عملية بني براك" التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات صباح اليوم الأربعاء، بلدة "يَعبد" وداهمت منزل الشهيد حمارشة، واعتقلت عددا من المواطنين.

وافادت المصادر انه قد تم تحويل المشتبه فيهم للتحقيق بناء على معلومات استخبارية قدمها جهاز "الشاباك".

وفي السياق، قامت القوات بمسح هندسي لمنزل الشهيد ضياء حمارشة، منفذ عملية بني براك تمهيدًا لهدمه.

وأمس الثلاثاء، قتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي، في عملية إطلاق نار نفذت في مدينة بني براك، فيما استشهد منفذ العملية، ضياء حمارشة، وهو من بلدة يعبد قضاء جنين، في عملية هي الثالثة خلال أسبوع، أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا.