عملية دهس ضد جنود اسرائيليين في الضفة

قالت مصادر فلسطينية ان فلسطينيا من سكان منطقة بيتونيا في رام الله نفذ عملية دهس ضد جنود اسرائيليين وتم اطلاق النار عليه ولم يعرف مصيرة بعد

ونفذ الفلسطيني العملية قرب مستوطنة كوخاف يعقوب شمال القدس واسفرت عن اصابة جندي اسرائيلي بجروح متوسطة

وقالت تقارير امنية اسرائيلية ان المهاجم هو فايز ابو علي من سكان بيتونيا

ووفق المصادر فان المنفذ يبلغ (45 عامًا) ولديه تصريح عمل في منطقة أريئيل الصناعية.

واعلنت القناة "12" الإسرائيلية عن اصابة "شابة تبلغ من العمر 20 عاما" بجروح متوسطة بعد أن صدمها سائق فلسطيني بسيارته على شارع 60 بالقرب من (مستوطنة) ميغرون"