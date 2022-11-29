3 شهداء بينهم شقيقان في الضفة

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي، بعد إصابتهما برصاص الجيش، خلال مواجهات في منطقة كفر عين شمال مدينة رام الله.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد جواد الريماوي (22 عامًا) استشهد بعد إصابته برصاص الجيش في منطقة الحوض، بينما أصيب شقيقه ظافر (21 عامًا) برصاصة في الصدر واستشهد متأثرًا بإصابته الحرجة.

وفي وقت سابق اعلن عن استشهاد فلسطيني في بلدة بيت أمر في مدينة الخليل في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء وفق مصادر طبية فلسطينية

افادت المصادر ان الشهيد مفيد اخليل زعبوط 24 عاما هو احد كوادر حركه فتح واسير محرر واعلنت عن عشرات الاصابات في صفوف الفلسطينيين