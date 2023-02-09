مجهول يسطو على محل صرافة في مدينة اربد الاردنية (فيديو)

قالت وسائل اعلام اردنية ان مجهولا تسلح بسكين قام بالسطو على محل صرافة في مدينة اربد شمالي المملكة الخميس، واستولى على 11 الف دينار (حوالي 15500 دولار).

واوضح موقع صحيفة "الدستور" نقلا عن مصدر امني ان شخصا مجهولا دخل الى محل الصرافة الواقع في شارع الثلاثين في المدينة و"سرق مبلغ 11 الف دينار ولاذ بالفرار".

وقال الموقع ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الواقعة وبدأت في البحث عن الجاني الذي قالت انه نفذ عملية السطو بعد تهديد العاملين باداة حادة

واظهر تسجيل فيديو متداول على وسائل التواصل شخصا يرتدي سترة خضراء بطاقية تخفي راسه ونظارات معتمة وكمامة سوداء وهو يدخل الى محل الصرافة ويقفز وهو يشهر سكينا من فوق الكاونتر الذي لم تكن تجلس وراءه سوى موظفة واحدة.

وفيما وقف الزبائن يراقبون ما يحصل بذهول، قام هذا الشخص بجمع ما وصلت اليه يداه من الاموال الموجودة على الطاولات وفي الادراج قبل ان يقفز مجددا من فوق الكاونتر ويغادر المكان سريعا.

أغبى عملية سطو

وكانت مديرية الامن العام الاردنية اعلنت الجمعة، القبض على شخصين نفذا محاولة سطو استهدفت محل صرافة في مدينة الزرقاء شمال غربي العاصمة عمان، ووصفها معلقون على وسائل التواصل بانها "الاغبى" في تاريخ البلاد.

ووثقت تسجيلات فيديو محاولة السلب التي انتهت باضرام المشتبه فيهما النار في محل الصرافة الواقع في احد الشوارع الحيوية في منطقة الزرقاء الجديدة شمالي المدينة، قبل ان يلوذا بالفرار في مركبة عمومية.

وقالت مديرية الامن في بيان ان الشرطة عمدت بعد جمع المعلومات من مسرح الجريمة التي تمت "تحت التهديد"، الى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي كانا يستخدمانها، كما نشرت دوريات ونقاط غلق في محيط المنطقة.

واضاف البيان أنّه جرى رصد المركبة "بعد مدّة وجيزة"، حيث تم إيقافها وضبط المشتبه بهما، مشيرا الى انه عثر بحوزتهما على "مسدس بلاستيكي" استخدماه في محاولة السّلب الفاشلة.

وتابع بيان الامن العام انهما اعترفا بقيامهما باضرام النار داخل المحل بعدما لم يتمكنا من سرقة اي مبالغ مالية، وانه ستتم احالتهما الى مدعي عام امن الدولة.