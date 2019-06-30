عملية عسكرية للحشد الشعبي في الأنبار ضد داعش

ذكرت ما تعرف بـ"قيادة عمليات الأنبار" التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي الأحد إطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش العراقي في مناطق قالت إنها "تشهد تحركات لمسلحي تنظيم داعش" غرب المحافظة.

وفي بيان له، قال قائد "عمليات الأنبار" قاسم مصلح إن "بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظاً لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتهدف العملية لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة العمليات الأنبار للحشد والألوية المشتركة في العملية".

وأشار إلى أن العملية "تشمل صحراء الرمادي الغربية مناطق، حيث إن هذه المناطق تشهد تحركات للجماعات الإرهابية وستكون أهدافا للعملية"، مشددا على أن "هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر إيجاباً على الوضع الأمني لغرب البلاد"، وفق تعبيره.(وكالات)