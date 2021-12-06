عملية واسعة للتحالف ضد الحوثيين غداة اعتراض صاروخين استهدفا الرياض وخميس مشيط

اطلق التحالف بقيادة السعودية في اليمن "عملية واسعة" ضد الحوثيين، غداة اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الرياض ومنطقة خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية مساء الاحد انه "استجابة للتهديد، تم البدء في تنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيا الحوثية".

‏‎وأضاف: "عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتابع متوعدا الحوثيين "لحماية المدنيين سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك بعد دقائق من بيان مقتضب للتحالف أعلن فيه اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الأمر.

ولاحقا مساء الاحد، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف إن دفاعاته الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

وأفاد أيضا بأنه اعترض ودمر طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء وكانت في الأجواء اليمنية، وقال إن الحوثيين "يستخدمون منشآت ذات طابع مدني لأعمالهم العدائية".

شاهد: الدفاعات الجوية #السعودية تعترض بنجاح صاروخ باليستي فوق سماء #الرياض_الان 🇸🇦 pic.twitter.com/YJd946tXEe — The Saudi Post (@TheSaudi_post) December 6, 2021

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أعلن التحالف اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.