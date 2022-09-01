"عمل خطير".. المغرب يجدد ادانته استقبال تونس لزعيم البوليساريو

جددت الرباط الخميس، إدانتها استقبال تونس لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية إبراهيم غالي مؤخرا، واصفة الخطوة بأنها "عمل خطير وغير مبرر".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد استقبل الجمعة، زعيم البوليساريو الذي شارك بأعمال قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بنسختها الثامنة "تيكاد 8"، ما تسببت في اندلاع أزمة بين البلدين على خلفية استقبال

وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي إن "الخطوة التي أقدمت عليها تونس عمل خطير وغير مبرر، وبيان وزارة الخارجية كان واضحا".

وأكد بايتاس أن "هذا العمل أدانه الجميع، وأدانته كل مكونات الشعب المغربي، خاصة أنه يسيئ إلى مشاعر الشعب المغربي بكل مكوناته".

واعتبر أن "هذا السلوك لا يعكس رغبة الشعبين في تعزيز العلاقات الأخوية، التي توجد بين الشعبين تاريخيا، والذي ما فتئ الملك (محمد السادس) يؤكد عليها".

ووصفت الرباط في بيان الجمعة استقبال الرئيس التونسي لغالي في المطار ومشاركته في القمة الإفريقية اليابانية "عملا خطيرا وغير مسبوق يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي".

ومن جانبها، ردت تونس في بيان قائلة بأنها "احترمت جميع إجراءات احتضان القمة وفقًا للمرجعيات القانونية الإفريقية، وأعلنت حرصها على علاقاتها الودية والأخوية والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي".

وأضافت أنها "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.