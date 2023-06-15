عنصر من حماس يطلق النار على محفظ للقرآن من الجهاد

اصيب شخصان بينهم محفظ للقرآن الكريم من حركة الجهاد الاسلامي في مسجد بجنوب غزة عندما فتح احد عناصر حماس النار عليهما اثر خلافات للسيطرة على المسجد

وتداول وسطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع صوتي لتهديد عنصر من كتائب عز الدين القسام للشيخ التابع لحركة الجهاد وقال في تهديده "اذا وصلت الى المسجد سأجعل الدخان يتصاعد من قدميك" .، وتعتذر البوابة عن وضع تسجيل التهديد لما يحتويه من الفاظ بذيئةوساقطة تلفظ بها عنصر كتاب عز الدين القسام

وقالت مصادر ان عنصرين من الجهاد اصيبا في اعتداء عنصر حماس قبل ان تندلع اشتباكات بين الطرفين وسط اشاده اسرائيلية بعمل حماس

وحسب المعلومات مسؤول من فصيل في كتائب القـ.ـسام من عائلة المصري، اطلق النار بشكل مباشر باتجاه محفظ من الجـ.ـهاد من عائلة زعرب في مسجد الهداية برفح جنوب غزة حيث اصيب بـ 5 رصاصات في منطقة الفخذ وعلى إثر ذلك، استنفرت السـ.ـرايا في محيط المسجد

واشارت المصادر الى ان الاشكال قائم منذ مساء يوم الأربعاء وتطورت الخميس، بسبب قيام مسؤول القسـ.ـام بخلع يافطات تمجد حركة الجـ.ـهاد الاسلامي من المسجد، ومنعهم من التحفيظ بالمسجد.