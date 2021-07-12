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عن ملتقى بادر فلسطين: كتاب (صائب عريقات على طريق الحرية والاستقلال)

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 04:00
الكتاب من تأليف سليم النجار كاتب رئيسي، ومشاركة رامي أبو دقة وعلاء ابو النادي.
الكتاب من تأليف سليم النجار كاتب رئيسي، ومشاركة رامي أبو دقة وعلاء ابو النادي.

صدر في عن ملتقى بادر فلسطين كتاب يوثق سيرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  الراحل الدكتور صائب عريقات 

الكتاب من تأليف سليم النجار كاتب رئيسي، ومشاركة رامي أبو دقة وعلاء ابو النادي.

قدم الكتاب رئيس الحكومة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتية و د. توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال.

 

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