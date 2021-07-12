عن ملتقى بادر فلسطين: كتاب (صائب عريقات على طريق الحرية والاستقلال)

صدر في عن ملتقى بادر فلسطين كتاب يوثق سيرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل الدكتور صائب عريقات
الكتاب من تأليف سليم النجار كاتب رئيسي، ومشاركة رامي أبو دقة وعلاء ابو النادي.
قدم الكتاب رئيس الحكومة الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد إشتية و د. توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال.
#صائب_عريقات كتاب يوثق سيرة الراحل الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح— Belal Hamdan (@BelalHamdan20) July 12, 2021
صدر في #عمان لملتقى بادر-فلسطين
بقلم الاستاذ سليم النجار
ومشاركة الأستاذ رامي أبو دقة - غزة
والأستاذ علاء ابو النادي - الاردن
وفي التقديم د.محمد إشتية
ود.توفيق الطيراوي #ملتقى_بادر_فلسطين ... شكراً. pic.twitter.com/d0fLUwV2KF