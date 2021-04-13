عودة التراويح الى مساجد في 10 دول عربية

أعلنت 10 دول هي السعودية وفلسطين ولبنان وليبيا والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر والجزائر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد

بينما أعلنت 5 دول هي المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر الصوم الذي يبدأ في 13 أبريل/ نيسان الجاري في معظم الدول وفق تقرير بثته وكالة انباء الاناضول التركية

في المساجد



- السعودية

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأحد، على إقامة صلاة التراويح، في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 10 ركعات بدلا من 20 ركعة في الوضع الطبيعي.

كما أعلنت السلطات سابقا، السماح باستمرار فتح المساجد في المملكة خلال الشهر الكريم، مع منع الاعتكاف والإفطار والسحور الجماعي بها، والالتزام بتدابير الوقاية.

- فلسطين

الحكومة الفلسطينية، أعلنت سماحها بأداء صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على صلاة الجمعة في الساحات العامة.

وقال المتحدث، باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان، إن ذلك سيتم مع مراعات التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

- لبنان

دار الفتوى أعلنت في7 أبريل/ نيسان الجاري، السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد، ضمن إجراءات وقائية من جائحة كورونا، أبرزها التباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامة.

وأوضحت في بيان، أنه ضمن تلك الإجراءات، إحضار كل مصلّ سجادة صلاة خاصة به، والتوقف عن استقبال الأطفال والنساء وكبار السن، وإغلاق أماكن الوضوء، وحظر الاعتكاف في المساجد.

- ليبيا

الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أعلنت السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد، مع تقليص مدتها إلى نصف ساعة، وفق بيان صادر عنها في 5 أبريل الجاري.

واشترطت الهيئة، إحضار كل مصلٍ لسجادته الخاصة، وارتداء الكمامة، والالتزام بمختلف التدابير الوقائية، بينها مسافة التباعد الاجتماعي.

- البحرين

أعلنت فتح المساجد لصلوات الجمعة والتراويح خلال الشهر أمام الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا (شرط مرور أسبوعين على تلقيهم الجرعة الثانية)، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

- الكويت

استمرار حظر التجوال الجزئي خلال رمضان، مع تعديل مواعيده ليبدأ من الـ7 مساء حتى الـ5 صباحا، مع إقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم، وفق تصريح لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، مطلع أبريل الجاري.

- الإمارات

لا تزيد مدة صلاتي العشاء والتراويح على 30 دقيقة، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، بحسب بيان للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في 17 مارس/آذار الماضي.

- العراق

ليست لدى وزارة الصحة "نية باتخاذ إجراءات جديدة خلال شهر رمضان"، وهو ما يعني السماح باستمرار إقامة الفروض اليومية والتراويح في المساجد، بحسب تصريح مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية، في 4 أبريل الجاري.

- مصر

يقتصر ارتياد المساجد خلال شهر رمضان، على الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف، وفتح مصليات النساء، وفق بيان لوزارة الأوقاف، في 1 أبريل الجاري.

- الجزائر

فتح المساجد للفروض والجمعة والتراويح، على ألا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في 1 أبريل الجاري.

وخلال رمضان، يستمر حظر تجوال في 9 ولايات من 58 بين الساعة الـ11 ليلا والـ4 صباحا.

** في المنازل

- المغرب

أعلنت الحكومة في 8 أبريل الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية، وحظر التجوال الليلي من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 6 صباحا، شهرا إضافيا إلى غاية 10 مايو المقبل، ما يعني إقامة صلاة العشاء والتراويح في المنازل.

- تونس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في 8 أبريل الجاري، استمرار إقامة الفروض، بما فيها الجمعة، في المساجد، مع إقامة صلاتي العشاء والتراويح في المنازل، لتزامن توقيتهما مع حظر للتجول بين السابعة مساء والخامسة صباحا، بين 9 و30 من ات الشهر. من دون ذكر تفاصيل بشأن الإجراءات في ما تبقى من شهر رمضان (ما بعد 30 أبريل).

- قطر

قرر مجلس الوزراء في 7 أبريل الجاري، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة في رمضان، على أن تؤدى صلاة التراويح بالمنازل، بسبب تفشي كورونا، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وكذلك تقليص عدد الموظفين في مقر العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى 50 بالمئة، ومنع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة، ومنع الجلوس بالحدائق العامة والشواطئ والكورنيش، وتأجيل المؤتمرات والمعارض والفعاليات، وإغلاق الأسواق العامة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

- سلطنة عمان

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، في 5 أبريل الجاري، "حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءا من 9 مساء حتى 4 صباحا طوال أيام شهر رمضان"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما تشمل القرارات "عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، والحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان".

- الأردن

قررت الحكومة منع إقامة صلوات والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد، وفق المتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس الماضي الا انه تقرر اقامة صلاتي الفجر والمغرب والذهاب الى المساجد سيرا على الاقدام

وكذلك استمرار العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة والجزئي بقية أيام الأسبوع، ويبدأ للمنشآت من السادسة مساء، وللأفراد من السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى 15 مايو المقبل.